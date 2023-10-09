الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس ويعتقل 21 فلسطينيا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

كما تواصل إغلاق بوابة جبل جرزيم في نابلس لليوم الثالث على التوالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية يوم أمس، في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة، حيث اعتقلت أربعة فلسطينيين من بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها واثنين من طوباس وسبعة من الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من طولكرم واثنين من نابلس وآخر من حي أم الشرايط في البيرة بعد مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اعتقلت أربعة شبان آخرين من القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.