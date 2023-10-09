رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: المسجد الأقصى رأس حربة لحماية المقدسات الفلسطينية

نوه رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أن «الأوضاع التي تعيشها فلسطين صعبة وخطيرة جدًا»، قائلًا في الوقت نفسه، إنها «مختلفة وربما تتغير شكل العلاقات السياسية والأمنية في المنطقة بشكل كبير».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن «الحرب التي بدأت السبت الماضي؛ نتيجة لاعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك».



ولفت إلى أن المقدسيين يرون في المسجد الأقصى رأس حربة في حماية المقدسات الفلسطينية، ويدفعون ثمن اعتداء الاحتلال عليه، منوهًا أن الاحتلال لا يرغب في بقاء المسجد الأقصى آمن مطمئن، ويعتدي على المرابطين والمرابطات بشكل غاشم وظالم.



وأكد أن الحرب الدائرة الآن ستغير الواقع كثيرًا، كما أنها غيرت فرص الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال، مستشهدًا بالاختراقات الأمنية والاستخباراتية التي وقع فيها الاحتلال بتلك المواجهة.



وأشاد بالدعم الذي يقدمه الشعب المصري للفلسطينيين، معقبًا: «في هذا الموقف لا ننسى إخواننا وأحبتنا في جمهورية مصر العربية، الذين طالما ساندوا الشعب وكانوا بعدا استراتيجيا له ولهم دورهم العظيم في تلك المواجهة».



وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني يقدر الدعم العربي والإسلامي»، مضيفًا: «نقدر تلك الوقفات ونعتبرها بعدًا استراتيجيًا يُبقي الصراع في مكانه الصحيح، ففلسطين ملك لكل الأمة العربية والإسلامية».