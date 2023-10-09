طرحت صحيفة "تايمز" البريطانية، تساؤلا حول كيف يمكن أن يتصاعد الصراع الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرة أن نطاق عملية "طوفان الأقصى" وسرعتها أذهل إسرائيل والعالم.

- الخيارات المتاحة أمام تل أبيب

وذكرت "تايمز" خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن إسرائيل لديها عدة خيارات في الرد على الهجوم الفلسطيني، موضحة أن أولها الغارات الجوية - الجارية حاليا-، فالقوات الجوية الإسرائيلية، بكل من الطائرات المأهولة وبدون طيار "درونز" تدمر أهدافاً في غزة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الخيار الثاني هو هجوم بري كبير مع فرق مدرعة تدمر البنية التحتية لحركة "حماس" الفلسطينية، قائلة إن إسرائيل تحشد القوات لمثل هذه المعركة لكنها ستختار في هذه اللحظة نشرها بعناية، حيث إن القتال في بيئة حضرية كثيفة مثل غزة بطيء وصعب وسيسفر عن خسائر فادحة.

وأوضحت أن الخيار الثالث يتمثل في أن تشن إسرائيل عمليات صغيرة للقوات الخاصة لتصفية قادة حماس أو أهداف ذات قيمة كبيرة ولا سيما محاولة إنقاذ الأسرى الإسرائيليين، إذا حصلت على مواقعهم.

ورجحت "تايمز" أن تستخدم إسرائيل كل تلك الخيارات.

- استغلال الفلسطينيين لعيد سيمشات توراة اليهودي لشن العملية

ورأت الصحيفة البريطانية أن حركة حماس من شبه المؤكد أنها خططت للهجوم لاستغلال عيد سيمشات توراة اليهودي، وفيه يكون العديد من الجنود الإسرائيليين في إجازة، كما يتجمع الإسرائيليون من أجل الفعاليات الدينية والموسيقية.

وربما تم اختيار التاريخ أيضاً لمحاكاة بداية حرب أكتوبر عام 1973، عندما فاجأ الجيشان المصري والسوري إسرائيل خلال احتفالها بعيد الغفران اليهودي.

وأشار بعض ضباط المخابرات الإسرائيلية مؤخراً إلى أن الاضطرابات السياسية والاحتجاجات واسعة النطاق المتعلقة بتعديل النظام القضائي في إسرائيل ربما أغرت أيضاً أعداء تل أبيب للاستفادة من تلك الخلافات الداخلية، بحسب "تايمز".

- مصير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس

ذكرت "تايمز" أن عشرات الإسرائيليين الذين تم أسرهم ونقلهم إلى غزة، سواء كانوا قتلى أو أحياء، يمكن أن يكونوا أوراق مساومة ذات قيمة لحماس، مضيفة أن الحركة وفصائل أخرى احتفظوا في الماضي بالجثامين، بما في ذلك جنود، وقالوا إنهم لازالوا على قيد الحياة من أجل مقايضتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ورجحت الصحيفة البريطانية، أن يتم تفريق الأسرى الإسرائيليين في مواقع سرية معزولة، حيث تعلم حماس أن إسرائيل ستحاول إنقاذهم أو استعادتهم.

وستحاول حماس، بحسب "تايمز"، الحفاظ على سلامة وصحة أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة؛ حيث اعتبرتهم الصحيفة البريطانية أغلى أصول لديها، ويمكن مقايضتهم بالإفراج عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.