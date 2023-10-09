 السيسي ورئيس دولة الامارات يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي ورئيس دولة الامارات يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:33 ص

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري.

وقال متحدث الرئاسة، إنه وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.


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