مجلس الوزراء: الجهات الرقابية هي المنوطة بمتابعة تفعيل مبادرة خفض الأسعار

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الحالي هو تخفيض الأسعار للسلع في الأسواق ثم تثبيتها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الحكومة تعمل على احتواء التضخم، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور كبير حل الكثير من المشاكل، ونظرًا للتأثيرات الإيجابية العديدة له، منوهًا بأن الهدف طويل الأجل للدولة المصرية هو تطوين الصناعات محليًا والحد من الاستيراد من الخارج بقدر الإمكان.

ولفت إلى أن الجهات الرقابية هي المنوطة بمتابعة القرارات كافة، التي اُتخذت اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن تفعيل مبادرة خفض الأسعار، موضحًا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى بتوفير السلع الأساسية دون هامش ربحي، إلى جانب وضع الحد الأقصى لأسعار المنتجات عليها.

ونوه المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه لن يكون هناك نقص في السلع الأساسية بالأسواق.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي، صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية؛ للإعلان عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.