وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بأنها "داعش"، قائلا: "نحن كنا نعرف دايما من هي حركة حماس، الآن العالم بأسره يعرف من هي حماس، حماس هي داعش، ونحن سنحسم المعركة معها كما حسم العالم المعركة مع داعش".

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، اليوم الاثنين: "هذا العدو القبيح أراد حرب وسيحصل على الحرب"، لافتا إلى توجيهه بـ5 خطوات في بداية الحرب.

وأوضح أن: "أول تلك الخطوات، هي تطهير التجمعات السكنية الإسرائيلية وصد كل دخول المسلحين لأراضينا، هذه المعارك مازالت مستمرة، عدد من الإرهابيين السفلة موجودين في أرضينا ونعمل للقضاء عليهم".

وأضاف أن الخطوة الثانية هي؛ التحول إلى الهجوم المكثف ضد حماس بقوة غير مسبوقة، والثالثة هي تحصين الجبهات الأخرى ضد حزب الله، معربا في هذا الصدد عن تقديره لكل جهود المقاتلين والمقاتلات الذين يدافعون عن إسرائيل، بحسب قوله.



وقال إن الخطوة الرابعة تمثلت في حشد الرأي العام الدولي، مؤكدا أنه بدأ في ذلك يوم السبت.

وعن الخطوة الأخيرة، ذكر أنها تعزيز الوحدة داخل الشعب الإسرائيلي، موضحا: "الانقسام الداخلي انتهى، نحن موحدون، أنادي قادة المعارضة أن ننشئ حكومة طوارئ وطنية بلا شروط مسبقة كما أنضم مناحم بيجن للحكومة عشية حرب 67".