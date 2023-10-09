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تسيتسيباس يغادر شنجهاي مبكرا

وكالات
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 9:03 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 9:03 م

انتهى مشوار اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالميا، عند الدور الثالث في بطولة شنجهاي للتنس، بخسارته أمام الفرنسي أوجو أومبير (4-6 و6-3 و5-7).

وودع تسيتسيباس مرة أخرى باكرا، بعدما خرج من الدور الأول لدورة الصين المفتوحة قبل عشرة أيام، وقبلها من الدور الثاني لبطولة فلاشينج ميدوز، وثمن نهائي سينسيناتي لماسترز الألف، والدور الثاني (مباراته الأولى) من دورة تورونتو لماسترز الألف.

وفي مباراة أخرى، بلغ ثمن النهائي الروسي أندري روبليف، بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو (6-3 و6-0)، حيث سيواجه الأميركي تومي بول، الفائز بدوره على الفرنسي الآخر أرتور فيس 6-4 و6-7 (7-9) و6-4.

ومن جانبه، خرج الأميركي تايلور فريتز من الدور الثالث، بخسارته أمام الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، 4-6 و6-3 و6-7 (5-7).

ويلتقي شفارتزمان في ثمن النهائي التشيلي نيكولاس خاري، المتغلب على الإيطالي لورنتسو سونيجو 7-6 (7-4) و6-2.


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