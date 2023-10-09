 مطعم يهودي في لندن يتعرض لهجوم - بوابة الشروق
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مطعم يهودي في لندن يتعرض لهجوم

وكالات:
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 8:11 م
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مطعما يهوديا تعرض لهجوم اليوم الاثنين، في لندن، وأشارت إلى أن ذلك يتزامن مع تفاقم الوضع والاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم الباب الزجاجي للمطعم.

وأضافت أنه "تم استهداف مطعم كوشير في شمال غرب لندن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت شرطة لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.

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