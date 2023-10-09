محمد العرابي: الجهود المصرية تركز على إيجاد زخم وإجماع دولي لتحريك القضية الفلسطينية

علق السفير محمد العربي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، على الأحداث الأخيرة التي تجري على الأراضي الفلسطينية، منذ أمس، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، بقطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن هناك تراجعا في الاهتمام الإقليمي بالقضية الفلسطينية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، بل وكانت ضحية لها، منوها بأن الجهود المصرية ستركز على إضافة زخم سياسي كبير وإجماع دولي لتحريك القضية في الإطار السياسي.

ودعا لضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لوضع القضية الفلسطينية على طاولة التفاوض الدائم في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لا بد من إعطاء أمل للشعب الفلسطيني بوجود عملية سياسية جادة واضحة المعالم، من شأنها منحه الحقوق المشروعة في مدة محددة ومعروفة.

وشدد على أن محاولة إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى المشاحنات والقتال الموجود الآن في قطاع غزة، هذا إلى جانب حماية المدنيين العزل أمر ملزم على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، مؤكدا أن تحقيق السلام في الإقليم لن يتأتى إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم، ومن ثم لابد من إجماع دولي على عودة حقوق الشعب الفلسطيني وقدرات دولية ملزمة للإسرائيليين.