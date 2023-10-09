 الأمم المتحدة: نزوح 123 ألف شخص في غزة إثر الهجمات الإسرائيلية - بوابة الشروق
الإثنين 9 أكتوبر 2023 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: نزوح 123 ألف شخص في غزة إثر الهجمات الإسرائيلية

جنيف - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 12:13 م

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا داخلية عقب الهجمات الانتقامية التي شنتها إسرائيل على المنطقة.

وأضاف المكتب أن السكان نزحوا خوفا على سلامتهم أو جراء تدمُر منازلهم.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية بعد هجوم متعدد الجوانب غير مسبوق شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم غزة يوم السبت.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أشارت إلى أن 159 وحدة سكنية تدمرت ولحقت أضرار شديدة بـ1210 وحدة أخرى في الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي لأكثر من 400 ألف شخص وكذلك العديد من المنشآت الصحية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك