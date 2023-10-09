النيابة الإدارية: حادث الإسكندرية عشوائي ويجب وضعه بمكانه الطبيعي وإغلاقه إعلاميًا

علق المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إعلان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، دفاعه عن فرد الأمن الذي أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديبا، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن المحامي طارق العوضي لا تنقصه الشهرة؛ لكي يدخل هذا المعترك، ومحام له حيثية، انطلاقا من وجوده ضمن أعضاء لجنة العفو الرئاسي، منوها بأن أن الحادث عشوائي وفردي، ودوافع مرتكب الواقعة ستكشفها تحقيقات النيابة العامة.

واستشهد بالآية السادسة في سورة التوبة، في تعليقه على الحادث، والتي تقول: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون»، مشددا على أن دخول أي سائح في نطاق الخدمات المتبادلة بين الشركات السياحية، لا بد ألا يعكر صفوه أحدا وأن يحظى بالأمان أينما وجد.

وأشار إلى أن الحادث لا يعدو كونه فرديا عشوائيا، وباقي تفاصيل خضعت للجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة الوقوف على تفاصيل الحادث، لافتا إلى ضرورة التعقل وارتفاع الحس الوطني، انطلاقا من الحفاظ على الوطن وتحكيم سيادة القانون وسيادة الدولة ووضعه في موضعه الطبيعي وغلقه إعلاميا.