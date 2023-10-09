استطلاع: توقعات بفوز أحزاب المعارضة البولندية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد إيبريس لصالح صحيفة "سوبر إكسبريس" البولندية، أن أحزاب المعارضة البولندية المؤيدة للاتحاد الأوروبي ستفوز بأغلبية 234 مقعدا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 15 أكتوبر الجاري.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي 6 و7 أكتوبر الجاري فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بنسبة 34ر34%، أي 183 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعدا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت نسبة تأييد حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف، الشريك الحكومي المحتمل لحزب القانون والعدالة، بواقع 86ر1 نقطة مئوية لتصل إلى 51ر10%، أي 42 مقعدا.

وتراجعت نسبة تأييد حزب الائتلاف المدني بنسبة 44ر0 نقطة لتصل إلى 30%، في حين ارتفعت نسبة تأييد حزب الطريق الثالث بنسبة 95ر1 نقطة لتصل إلى 76ر11%، وتراجعت نسبة تأييد حزب اليسار الجديد بنسبة 49ر1 نقطة لتصل إلى 23ر8%.

ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري