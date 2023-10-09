فؤاد بدراوي عن ترشح «يمامة»: الوفد ليس له ممثلا عنه في انتخابات الرئاسة

عضو بـ"عليا الحزب": توقيعات نواب الوفد تصلح لمن يريد الترشح مستقلا

قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب ليس له ممثلا عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن رئيس الحزب عبد السند يمامة تقدم بأوراق ترشحه اليوم متجاهلا مؤسسات الحزب ومخالفًا للائحة النظام الداخلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تزكيات النواب لمن يريد الترشح مستقلا.

ووجه فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، رسالة إلى أعضاء حزب الوفد والشعب المصري، قائلا: "يمر وطننا الكبير بلحظات حاسمة وفارقة في تاريخه الحديث، يواجه فيها محاولات هدم إنجازاته الديمقراطية التي حصل عليها بعد كفاح هذه الأمة لسنوات طويلة ونضالها لتحقيق مبدأ «سيادة الأمة» وترسيخ مفاهيم «دولة القانون» وحماية حق جميع المواطنين في ممارسة «الحقوق الدستورية» دون منع، أو تهديد، أو تدليس، أو إساءة استخدام القائمين على إدارة أي مؤسسة لسلطاتهم المُخولة لهم لتسيير أعمال هذه المؤسسة إلى استعمالها للاستحواذ عليها بالمخالفة للوائح والقانون والدستور".

وأضاف بدراوي، في بيان له، منذ قليل، أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو أحد الإنجازات التي تقف شامخة على أرض صلبة بعدما تحولت بلادنا إلى جمهورية تعددية لديها استحقاق دستوري يستحق الاهتمام يجرى خلاله اختيار رئيس الدولة من بين مرشحين متعددين طبقاً لشروط مُحددة نص عليها الدستور الحالي الصادر في عام 2014.

وذكر بدراوي أن هذا الدستور الذي وضُع وأُقر بعد سنوات من المعاناة والألم والصبر، فإن احترام نصوصه واجبة على الجميع - حماية للاستحقاق الدستوري الأهم من الطعن على إجراءاته أو التأثير على النتيجة حتى ولو كان المرشح - عملياً - بعيداً عن الفوز بالمقعد الرئاسي. ولذلك فإنني أؤكد مرة أخرى أن استيفاء الأوراق وطلبات الترشح يجب ألا تُخالف الشروط الدستورية المُلزمة التي جعلت اللجنة العليا للانتخابات صاحبة الاختصاص في تلقي طلبات الترشيح واستلام مسوغاتها والتأكد من سلامة المستندات المقدمة ومن ضمنها ما يفيد بتلقي توكيلات 25 ألفا من المواطنين أو تلقي تزكية 20 عضوا من مجلس النواب.

وتابع: "نظرا لأنني كنت أرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال هذا العام ممثلا لحزب الوفد، فقد أعلنت هذه الرغبة من خلال إعلان قضائي موثق أرسلته لرئيس حزب الوفد، كما قمت بالإعلان - في جميع وسائل الإعلام - عن طلبي له بضرورة تطبيق نصوص لائحة النظام الداخلي للحزب في هذا الخصوص (المادة 19 مكرر) والتي تُلزمه بعقد اجتماع للهيئة العليا داخل مقر الحزب للموافقة على خوض الانتخابات، ثم قيامه - في حالة تقدم أكثر من مرشح - بدعوة الجمعية العمومية للحزب للاختيار وتسمية المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية باسم الوفد".

واستكمل: "لكن الدكتور عبدالسند يمامة، خالف النص الواضح للائحة، وهو نص لا يحتمل التأويل أو التفسير بغير العلة التي وُضع من أجلها، ورغم وضوح النص إلا أن رئيس الحزب كان لديه إصرار على تفسيره تفسيرا خاصا لا يقوله أحدا غيره رغم أن كل رؤساء الحزب السابقين - أطال الله في أعمارهم - ما زالوا على قيد الحياة وأكدوا أن تفسير رئيس الحزب الحالي لنص المادة 19 مكرر، تفسير خاطئ ويخالف مَقصد واضعه، وأزيد عليهم وأقول إنه تفسيرٌ أصابه الهوى ولا يليق أن يُقال لأنه يعني أن الذي يُدرس القانون في الجامعة يُعطي تلاميذه مثالاً لا يليق ودرسا حول أساليب مخالفة القانون وليس احترامه، فقد تعلمنا جميعا أن القاعدة القانونية مُجردة عن الهوى وليست مُتغيرة طبقاً للمصلحة أو الظرف".

واستطرد: لقد فوجئت بأن رئيس الحزب يستخدم صحيفة الوفد المملوكة للوفديين للإيحاء بأنه قد تلقى موافقة الهيئة العليا على ترشحه -رغم عدم اجتماعها منذ 5 أشهر- وأنه حصل على موافقة الجمعية العمومية رغم أنه لم يقم بدعوتها منذ اجتماعها يوم 28 أكتوبر 2022 لانتخاب الهيئة العليا، ورغم ذلك كله يُصر إصرارا -سيضر قطعا بالعملية الانتخابية برمتها- على السير في طريق المخالفة والتقدم للترشح ممثلاً لحزب الوفد، مستندا لقرارات اتخذها منفردا وهو مُحاط بالأقلية من مؤيديه، دون اجتماعات رسمية، فمؤسسات الوفد المنصوص عليها في اللائحة لم تجتمع منذ 150 يوما، وأصبح الحزب يُدار من خلال شخص رئيس الحزب بقرارات مطعون عليها، ورغم أن نص اللائحة يُلزمه عند اتخاذ أي قرار باستدعاء مؤسسات الحزب طبقاً لإجراءات مُحددة إلا أنه يُصر في كل مرة على مخالفة هذه الخطوات المُلزمة، وآخرها دعوته لاجتماع مشترك بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 ثم تأجيله إلى يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بجدول الأعمال الآتي:

1- عرض البرنامج الانتخابي الشامل والمتكامل للسيد رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة



2- التشاور في كيفية عمل وتنفيذ وإدارة وتوزيع الاختصاصات لأعضاء الحملة الانتخابية الرئاسية لجميع لجان المحافظات.

وأشار بدراوي إلى أن هذه الدعوة هي تأكيد جديد على تجاهل رئيس الحزب لمؤسسات الوفد وإصراره على دعوتها -فقط- لكي تقر وتوقع وتَبصم على ما قرره هو دون غيره.. وبعد تقديمه أوراق ترشحه صباح اليوم متجاهلاً مؤسسات الحزب ومخالفًا للائحة النظام الداخلي. ويُصر رئيس الحزب على أن يكون الاجتماع مشتركاً بين الهيئتين العليا والبرلمانية لتتوه حقيقة مُخالفة اللائحة وسط الزحام، ويُصر على وضع جدول أعمال يمنع المناقشة حول مَصير الترشح حتى لا يجد وفديا واحدا يقول له إن ترشيحه باطل.

وأوضح أنه استمرارا لمخالفة شروط الترشح باسم الوفد، فوجئت بالمركز الإعلامي للحزب وصحيفة الوفد وبوابتها الإلكترونية وعدد من الصحف القومية والمستقلة ينشرون خبرا بتوقيع أكثر من 20 عضوا بمجلس النواب عن حزب الوفد، على طلبات تزكية الدكتور عبدالسند يمامة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ورغم أن هؤلاء النواب قد خالفوا قاعدة الالتزام الحزبي التي تلزمهم بالتوقيع بعد موافقة الهيئتين العليا والوفدية، حيث إنهم لم يلتزموا بنصوص لائحة النظام الداخلي للوفد واتبعوا تعليمات رئيس الحزب، إلا أنني أؤكد أن ما فعله نواب الحزب يمنح عبد السند يمامة الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية باسمه فقط مُستقلاً -مستنداً إلى رغبته الخاصة وتوقيعات النواب- وليس بصفته مرشحا عن حزب الوفد الذي لم تجتمع مؤسساته اجتماعا رسميا مستوفيا لشروط اللائحة وإجراءات الاختيار من بين الراغبين في الترشح من بين أعضاء الهيئة العليا ومن بينهم رئيس الحزب (عن طريق الاقتراع السري) وليس كما يريد السيد رئيس الحزب الترشح (عن طريق النشر في المركز الإعلامي وصحيفة الحزب والصحف القومية والمستقلة).

وذكر بدراوي: "أؤكد تمسكي بتطبيق النصوص الواضحة في اللائحة وعلى وجه الخصوص المادة ١٩ مكرر فيما جاء بها من تنظيم واضح للإجراءات الواجب اتباعها حال موافقة الهيئة العليا على خوض الانتخابات الرئاسية وما نظمته هذه اللائحة من إجراءات واضحة يترتب على مخالفتها البطلان".

كما أكد تمسكه بحقه بكل إصرار وقوة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تقديم أوراق باطلة بحكم الدستور والقانون واللائحة الداخلية لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الوفد ليس له مرشحا أو ممثلا عنه في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، وتوقيعات النواب تصلح لمن يريد الترشح مستقلا أما تمثيل الوفد فيتطلب اجتماعا رسميا للهيئة العليا يعقبه اجتماعا رسميا للهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات عن طريق الاقتراع السري.

واختتم بدراوي قائلا: "مستمر للنهاية وكلي تصميم على مواجهة الإجراءات الباطلة التى أرتكبت داخل جدران الوفد حتى لا يدفع ثمنها الوطن كله".