إحباط محاولة صياد وزوجته غسل 12 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صياد وزوجته، مقيمان بمحافظة كفرالشيخ، لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهما باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول؛ تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية.

وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق "تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، شراء السيارات"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قاما بها المذكورَين بـ12 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.