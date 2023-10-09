شدد السفير عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على الدور المهم الذي تلعبه الجامعة في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها المكان الذي يجمع العرب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «الجامعة يمكن أن تكون مفيدة ويجب أن نستفيد منها، لا تسخر منها يا عمرو، دي أبواب مهمة».



ونوه أن استمرار الوضع المأساوي الشامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بسبب سياسة إسرائيل العنصرية، بمثابة تهديد لمصر وأمنها القومي.



وأكد أن عملية «طوفان الأقصى» التي بدأت فجر السبت الماضي، تبرهن أن «إخضاع الشعب الفلسطيني ليس ممكنا»، موضحًا أن الشعوب العربية لن توافق على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إلا بعد التفاوض وتطبيق المبادرة العربية للسلام.



وذكر أن «المملكة العربية السعودية عليها التزام كبير، خاص بتحذير الجانب الإسرائيلي أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى كارثة»، قائلًا إن «مصر في إطار علاقاتها الدولية، يجب أن تتحدث مع إسرائيل من هذا المنطلق».



وعن قول بعض المسئولين الغربيين إن حماس تهدد المدنيين الإسرائيليين، عقب: «لو عاوز تتكلم في الموضوع ده، تعالى أشربك فنجان قهوة وأحدثك عن خطف المدنيين والأطفال والنساء من الجانب الفلسطيني»، بحسب وصفه.



ولفت إلى أنه يعارض الهجوم على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، مختتمًا: «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام.. معقول تتعامل بهذا الاحتقار والمهانة؟ بماذا يتميز الإسرائيليون عن الفلسطينيين ولماذا نقبل بهذا الكلام؟!».