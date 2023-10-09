بنك إسرائيل المركزي يبيع 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف

أعلن بنك إسرائيل المركزي اعتزامه بيع كمية من العملة الأمريكية تصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج يستهدف دعم سوق الصرف وأسواق المال في إسرائيل بشكل عام، في أعقاب الهجوم العسكري الكبير الذي شنه مقاتلو حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي الإسرائيلي القول، إن البنك سينشط في السوق خلال الأيام المقبلة بهدف الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، وضمان توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب أمس بنسبة 6.7% في حين تراجع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك في البورصة بنسبة 8.7% على خلفية المعارك الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.