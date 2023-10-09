يونيفيل: نواصل مراقبة الوضع على الخط الأزرق جنوب لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، اليوم الإثنين، مواصلة مراقبة الوضع على الخط الأزرق، مشيرا إلى استعداد "يونيفيل" للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تيننتي قوله عن "الإجراءات التي ستتبعها "يونيفيل" للتعامل مع التظاهرات على الخط الأزرق"، إنه "بحسب بعض التقارير، تجمّع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة".



وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق".