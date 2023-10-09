برلين: تسجيل حوالي 4500 ألماني في إسرائيل على قائمة الأزمات

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن حوالي 4500 ألماني يعيشون في إسرائيل قد سجلوا أسماءهم على قائمة احترازية للحصول على معلومات مباشرة عن الأزمة عقب هجمات حركة حماس.



وقال متحدث في برلين اليوم الاثنين إنه من المفترض أن كثيرا آخرين من الألمان ومن مزدوجي الجنسية يعيشون في إسرائيل.



وبالتسجيل في نظام "إلفاند"، يمكن للممثلين الألمان إخطار الألمان في الخارج سريعا في ظروف حرجة وإدراجهم ضمن تدابير الأزمات المحتملة.



ومن المقرر أن يجتمع فريق الأزمات للحكومة الألمانية مجددا اليوم الاثنين، حسبما أوضح المتحدث باسم الخارجية. وقال إنه إضافة إلى ذلك، يجرى تنسيق وثيق مع السفارة في إسرائيل.



وستتوفر المعلومات على الإنترنت وعلى موقع الوزارة بما في ذلك تفاصيل عن كيفية مغادرة إسرائيل على متن رحلات طيران أو برا.