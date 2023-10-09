الأوقاف الإسلامية بالقدس: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بـ"اقتحام مستعمرين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن دائرة الأوقاف قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".



ووفق الدائرة، "شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند بوابات الأقصى، وأعاقت دخول المصلين منذ ساعات الصباح".



وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.