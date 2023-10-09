السعودية والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط الكهربائي

وقَّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي راج كومار سينج، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، وذلك خلال فعاليات "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023" في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشروعات الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة وفقا لإمكاناتهما، والأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).