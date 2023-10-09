خالد بيبو: لا أتواجد في الأهلي لعقاب اللاعبين أو أخذ اللقطة

يلتزم خالد بيبو، مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، بأدوار محددة منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الجاري، خلفا لسيد عبد الحفيظ.

قال بيبو عقب الفوز على الإسماعيلي (3-1) مساء الأحد، في بطولة الدوري "لا أتواجد حتى أعاقب اللاعبين أو أخذ اللقطة بمفردي".

أضاف "النادي هو أساس العمل والنظام، سيد عبد الحفيظ، وضع نظاما جيدا، وحقق الفريق في تواجده إنجازات عديدة، ولكني أطمع في المزيد، وأتواصل مع عبد الحفيظ باستمرار لتنسيق بعض الأمور، لاستكمال عمله".

وعن الفوز على الدراويش بثلاثية، واصل مدير الكرة بالأهلي "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وأهدرنا عددا من الفرص في الدقائق الأخيرة، لأن التوفيق لم يحالفنا".

وأتم خالد بيبو تصريحاته "حققنا مكاسب أخرى مثل عودة اللاعب رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة، فالفريق لعب عدة مباريات في أكثر من مسابقة منذ بداية الموسم، فهذا قدر الأهلي".