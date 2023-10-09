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رئيس وزراء باكستان: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 11:25 ص
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، اليوم الاثنين، عن تضامن بلاده مع الفلسطينيين، مضيفا سوف نحشد جميع المنتديات متعددة الأطراف من أجل تبنى موقف جمعي لحمايتهم والمحافظة على كرامتهم بأسلوب يدعم مطالبهم.   

ونقلت صحيفة ذا نيشن الباكستانية عن كاكر قوله في حوار مع منصة "توك شوك" للتواصل الاجتماعي إن باكستان طالما تبنت موقفا ثابنا تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد وضعها " كصديق لفلسطين".

وأضاف أن باكستان سوف تستمر في تقديم الدعم الدبلوماسي والاجتماعي والسياسي لفلسطين.  

وأكد كاكر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع بين فلسطين وإسرائيل، مما سوف يؤدي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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