مسؤول عراقي: إحتياطيات النقد الأجنبي بأفضل مستوياتها

صرح مسؤل كبير في البنك المركزي العراقي مساء اليوم الأحد، أن أحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت 120 مليار دولار، و هي اليوم بأفضل حالاتها وليس هناك قلق على حسابات الأفراد والشركات في المصارف بشأن الدولار الأن وسابقا ومستقبلا.

وقال مازن صباح أحمد المدير العام لدائرة الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي لـ"تلفزيون العراقية" - "ليس هناك قلق على ودائع المواطنين والشركات".

وأضاف "أن البنك المركزي العراقي غير ملزم بتسليم الحوالات المصرفية بعملة الدولار وبأمكان صاحب الحوالات سحبها على البطاقة الالكترونية".

وقال المسؤول العراقي "البنك نفذ جميع طلبات المصارف بالدولار والعملية مستمرة لأسبوع كامل".

وحذر من أن" الدولار الكاش يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الودائع مضمونة".

وشهد العراق خلال الأيام الماضية إرباكا كبيرا بعد إمتناع المصارف العراقية الحكومية والأهلية بمنح الدولار لأصحاب الحسابات المصرفية بالدولار من الأفراد والشركات مما تسبب بإرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي وتخطيه حاجز 1590 دينار لكل دولار.