الجالية الكردية في ألمانيا تدين هجمات حماس على إسرائيل

أدانت الجالية الكردية في ألمانيا الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأعربت الجالية في بيان صحفي يوم الأحد عن فزعها إزاء "الإرهاب الهمجي ضد إسرائيل والسكان المدنيين".

وقال علي إرتان توبراك، الرئيس الاتحادي: "الأخبار والصور المزعجة التي تصلنا توضح أن حماس والإرهاب هما المستفيدان الرئيسيان في قطاع غزة الذي يحصل على دعم كبير من الاتحاد الأوروبي".

هاجمت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، إسرائيل بشكل مفاجئ يوم السبت. تقدم مسلحون فلسطينيون إلى داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا.

وأطلقت الحركة الفلسطينية، التي يصنفها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية، آلاف الصواريخ على إسرائيل، وردت اسرائيل منذ ذلك الحين بهجمات مضادة على قطاع غزة

حذر توبراك من أن ليس فقط حق إسرائيل في الوجود في خطر، ولكن أيضا حياة اليهود في ألمانيا نفسها.

وقال إن حقيقة أنه بعد ما يقرب من 80 عاما على نهاية النظام النازي، تجرى في برلين احتفالات ابتهاجا بقتل وتشريد اليهود، هي "إعلان إفلاس من جانب الدولة".