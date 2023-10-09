عبد المنعم سعيد: أتوقع أيادي إيرانية قوية في عملية طوفان الأقصى

أبدى المفكر الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد، عدم توقعه لما أقدمت عليه المقاومة الفلسطينية، أمس، وإطلاقها لعملية نوعية والتي سميت بطوفان الأقصى، بقطاع غزة، مؤكدا أن يتفهم هذا الأمر، الذي وضع المنطقة أمام موقف جديد.

وأوضح خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأحد، إنه لم يعد الأمر يتوقف عن حد إرسال مجموعة صواريخ كما حدث في الحروب الأربعة السابقة على غزة، ثم ترد عليها إسرائيل بعد ذلك بضربات جوية جديدة تؤدي إلى تحركات عربية لمناداة المجتمع الدولي، لإنقاذ غزة، ومن ذم الحديث عن إعمارها.

ولفت إلى أن التطور الذي شهدته أساليب القتال من أدوات وأسلحة وصواريخ حديثة نسبيا، نجحت في اختراق القبة الحديدية الإسرائيلية، إلى جانب التكتيكات العسكرية في عمليات التسلل والدخول، مشددا على أن هذه النقاط تدل على وجود يد إيرانية قوية ساندت هذه العملية.

وأشار إلى أن استخدام الصواريخ المسيرة، والمرتبطة بالتوتر الإقليمي الموجود بين معسكرين، الأول يحاول الإصلاح الداخلي والبناء وإحلال السلام والتأكيد على الهوية الوطنية، وآخر يريد أن تظل المنطقة عائمة على ثقافات وأيديولوجيات بعينها، استمرار الصراع في نفس الوقت.

ونوه بأنه اختيار القيادة المصرية بدءا من الرئيس السادات وصولا إلى الرئيس السيسي للسلام، لكانت مصر غير قادرة على بناء مصر، مشددا على ضرورة السير في هذا الملف بحكمة شديدة للحفاظ على ما تتحقق إلى جانب السعي لإحلال السلام في المنطقة.