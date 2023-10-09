محافظ الدقهلية يكلف برفع كفاءة وتجميل النصب التذكاري للشهداء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة شرق، برفع كفاءة وتجميل النصب التذكاري للشهداء بالمحافظة، من خلال زراعة النجيل الطبيعي والأشجار، وتمت الأعمال من خلال منظومة النظافة، والورشة الصناعية، ومعدات رئاسة حي شرق.



وأشار المحافظ، إلى أننا وضعنا خطة لإعادة تطوير الحدائق العامة والميادين بنطاق مدينة المنصورة وبكافة مراكز ومدن المحافظة لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة للتجميل والتطوير والنظافة بالميادين والشوارع بنطاق المحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والشوارع والميادين وإزالة الأتربة والقمامة منها، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.