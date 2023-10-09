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رئيس دار الأوبرا: قلوبنا ودعائنا للشعب الفلسطيني

حسام جودة
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:38 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:38 م

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، بحضور دكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والموسيقار هاني فرحات والكثير من الاعلامين

وقدمت المؤتمر الإعلامية مريم أمين، معربة عن سعادتها بالمهرجان، قائلة: "هذا المهرجان من أهم ما أنجبت الفنون المصرية، ويقدم لنا دائما حفلات تحترم عقول الجمهور"، متمنيا النجاح للمهرجان.

وقال دكتور خالد داغر: "يجب على المهرجان دعم الشعب الفلسطيني، ومن هذا المكان أوجه لهم الدعاء من كل قلبي، وسيتم ضمن الفعاليات ندوة لفلسطين لنتحدث عن تأثير الغناء الفلسطيني على سياسة المقاومة".

جدير بالذكر، أن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية تتضمن 39 حفلا، يحييها 120 فنانا، أبرزهم "أصالة، أنغام، خالد سليم، أحمد سعد، مدحت صالح، هاني شاكر" وغيرهم.


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