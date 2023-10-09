المصريون في ألمانيا مستمرون في توثيق توكيلات انتخابات الرئاسة

تواصل السفارة المصرية في برلين، استقبال المصريين المتواجدين في ألمانيا الراغبين في توقيع توكيلات للانتخابات الرئاسية المرتقبة مطلع ديسمبر المقبل.

وكانت السفارة أعلنت في 28 سبتمبر الماضي، فتحت الباب لاستقبال أعضاء الجالية المصرية في برلين خلال أيام العمل اليومية بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية والرسمية حتى يوم 13 أكتوبر لتحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة.

وتوافد عشرات المصريين خلال الأيام الماضية على مقر السفارة لتحرير التوكيلات في سهولة ويسر دون أي شكاوى، حسبما أكد شباب حرروا توكيلات للمرشحين لـ"الشروق".

كما تواجد أفراد من حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أمام مقر السفارة لجمع التوكيلات تمهيدا لإرسالها هذا الأسبوع إلى مقر الحملة الرئيسية بالقاهرة، حيث ووجه طنطاوي رسالة صوتية على إحدى جروبات المصريين المتواجدين في ألمانيا، على تليجرام، داعيا لدعمه لحملته للترشح للرئاسة، معربا عن أمله في جمع أكبر قدر من التوكيلات لتقليل العبء على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تحرير التوكيلات له في مصر.

فيما نشر رئيس بيت العائلة المصري علاء ثابت، أمس الأول، صورة لاجتماع لعدد من أفراد الجالية المصرية المؤيدين والداعمين لحملة المرشح الرئاسي الأول عبدالفتاح السيسي تحت شعار "كن مع الوطن".

وقال ثابت: "كان لقاءً مثمرا وناقشنا كيفية العمل على حشد الجالية المصرية في ألمانيا للانتخابات التي تحدد موعدها الأول والثانى والثالث من شهر ديسمبر القادم".

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح 10 أيام تستقبل فيها الهيئة المرشحين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير الذي سيُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر، لتعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.