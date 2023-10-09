جوتيريش يتضامن مع أفغانستان في أعقاب كارثة الزلزال المدمر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن عميق حزنه إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بالقرب من مدينة هيرات غربي أفغانستان.

وقال جوتيريش: تسبب الزلزال الهائل، الذي بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وجرح 500 آخرين، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ، فيما تفيد تقارير بأن بعض الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت المباني المنهارة.

وأبدى جوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن تضامنه مع شعب أفغانستان، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بتضرر 8 قرى، ودمار 465 منزلا وإلحاق أضرار بنحو 135 منزلا.

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة وشركائها في أفغانستان يقومون بالتنسيق مع سلطات الأمر الواقع لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة.

ومع اقتراب فصل الشتاء، دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الأشخاص المتضررين من الزلزال، والذين كان الكثير منهم في حاجة للمساعدات الإنسانية قبل هذه الأزمة.