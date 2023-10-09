 جيرونا يعلق على تعثر برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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جيرونا يعلق على تعثر برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 1:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 1:08 ص

علق نادي جيرونا، على سقوط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام غرناطة، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ونشر جيرونا عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على شبكة التواصل الاجتماعي «X» صورة من ترتيب الفرق عقب انتهاء مباريات الجولة وعلق عليها:" طريق السلامة أنت يا الجار".

وفقد برشلونة فرصة الاعتلاء لوصافة الليجا قبل التوقف الدولي، عقب تعادله في مباراة غرناطة، ليتواجد النادي الكتالوني في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وبثلاث نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.


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