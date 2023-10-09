مباحث القاهرة تضبط عاملا بحوزته 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل، بحوزته 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط فني تبريد وتكييف، يقيم بدائرة قسم شرطة بدر، حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته طبنجة صوت "بدون خزينة"، وبندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها"، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وهاتفان محمولان.



وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.