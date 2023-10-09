تركيا تشن مجددا هجمات على شمال سوريا

شنت تركيا مجددا هجمات جوية ضد الميلشيات الكردية في سوريا اليوم الاثنين، وذلك بعد أسبوع من وقوع هجوم في أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع في أنقرة أن القوات الجوية هاجمت منشآت نفطية ومخابئ وحدات حماية الشعب في وقت متأخر من أمس الأحد.

ولم تكشف تركيا عن مكان الهجمات الجوية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أعلن عن وقوع قصف "مكثف" على شمال شرق سوريا خلال الليل. واستند المرصد في معلوماته على تقارير من نشطاء على الأرض.

ووفقا للمرصد، فإن ما لا يقل عن 20 شخصا من وحدات الشرطة الكردية المقربة من وحدات حماية الشعب قتلوا في الهجمات. ويتردد أن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا، وصنفت إصابة بعضهم على أنها خطيرة.

وقالت أنقرة إن الهجمات في سوريا، التي بدأت الخميس الماضي، جاءت دفاعا عن النفس بعد التفجير الانتحاري الذي وقع في أنقرة. وكان رجلا شرطة قد أصيبا في الأول من أكتوبر الجاري، كما قٌتل مهاجمان في العاصمة التركية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن الهجوم.