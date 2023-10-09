بالصور.. وزير الشباب والرياضة يلتقي الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني الأول والأولمبي

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني روي فيتوريا والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، بحضور الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث استعدادات الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض كافة استعدادات المنتخبين، واستمع الوزير لكافة التفاصيل الخاصة بالاستعدادات والمطالب لكل من المدير الفني للمنتخب الأول والأولمبي على كافة المستويات والبطولات والمشاركات القادمة، سواء المباريات الودية للمنتخب الأول استعدادا لأمم أفريقيا أو استعدادات الأولمبي لأولمبياد باريس، تنسيقًا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والتأكيد على الأولوية للمنتخبات الوطنية في كافة الأجندات.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى جهاز المنتخب الأول والأولمبي على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطة الموضوعة والتي أتت بثمارها من خلال وصول منتخبنا الأولمبي لنهائي أمم أفريقيا، وكذلك تفوق الجهاز الفني للمنتخب الأول واللاعبين.

وقال صبحي: " تعرف طريقنا ومستهدفاتنا بشكل كبير واستراتيجية تطوير الرياضة ومنها كرة القدم، حاولنا منذ البداية فصل الدوري وتكون رابطة الأندية مسئولة عنه، لكي يتفرغ اتحاد الكرة للمنتخبات وتطوير الكرة المصرية، وجود روي فيتوريا روجيرو ميكالي على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول والأولمبي هو مكسب كبير لكرة القدم المصرية، ولدينا دوري محلي قوي قادر علي تصعيد لاعبين للمنتخبات بشكل قوي مقارنة بالدوريات الأخرى على المستوي الأفريقي".

واستكمل وزير الشباب والرياضة: "تكوين منتخبات متعددة تحت المنتخب الأولمبي والأول وليس لغرض إمداد المنتخبات الأول والأولمبي وتطوير كرة القدم المصرية، مشيرا أن برامج وخطط الراعيات للمنتخبات ستأخذ منحني أكبر خلال الفترة القادمة، وكل الإمكانيات موجودة ومتاحة لكافة منتخباتنا الوطنية، وعقدنا العزم على إبرام عقود طويلة الأمد مع للحفاظ علي هذا الاستقرار والتطوير".

وناقش الوزير مع المدير الفني للمنتخب الأول والأولمبي حول الخطط المستقبلية للمنتخبين، قائلًا:"أن لدنيا مستهدفات نعمل عليها مع اتحاد الكرة مثل كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025 والتوفيق بإذن والفوز باللقب، كذلك الوصول لكأس العالم 2026 ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد مشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، مع كافة الأمنيات من الدولة المصرية بالتوفيق والمساندة لكل المنتخبات الوطنية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات".

وفي سياق انتقاء المواهب، تحدث وزير الشباب والرياضة عن عدد من مشروعات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومنها كابيتانو مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وستارز أوف إيجيبت، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات القومية ومنها أيضًا دوري مراكز الشباب ورعاية توتال إنرجيز، مشيرًا إلى الأندية ومراكز الشباب التي تمارس كرة القدم، وان الفرصة متاحة ليكون لدينا مواهب مصرية في كرة القدم، وذلك مع وجود بنية تحتية رياضية متكاملة.

ودعا الوزير روي فيتوريا وروجيرو ميكالي لزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ورؤية ما حققته الدولة المصرية والتطور الهائل في البنية التحتية الرياضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دعاهم الدكتور أشرف صبحي لمتابعة دوري مراكز الشباب وانتقاء لاعبين منه لامتلاكه لاعبين علي أعلي مستوي

وتوجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر على الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية.

كما أعرب ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وفيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عن خالص الشكر والامتنان لوزارة الشباب والرياضة وأشرف صبحي على حضوره ودعمه المتواصل والتنسيق الدائم والمستمر لدعمهما وتذليل كافة العقبات من تحقيق كافة الأهداف المرجوة والمنشودة للشعب المصري.