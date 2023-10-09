 مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة بولاية ساوث أستراليا - بوابة الشروق
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مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة بولاية ساوث أستراليا

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 7:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 7:05 ص

قتل أب وأبنه في حادث تحطم طائرة خفيفة في ولاية ساوث أستراليا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وأكدت شرطة ولاية ساوث أستراليا أن طيارا يبلغ من العمر 50 عاما توفي بعد منتصف الليل بعد نقله إلى مستشفى أديلايد الملكية في حالة حرجة بعد الحادث.

وتوفي ابن الطيار،24  عاما، في مكان الحادث مساء الأحد.

وكان الاثنان على متن طائرة خفيفة من طراز سيسنا عندما اصطدمت الطائرة بخطوط الكهرباء وتحطمت في حقل بالقرب من بلدة كريستال بروك الصغيرة، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال أديلايد.

ووصل محققون من مكتب سلامة النقل الأسترالي إلى مكان الحادث يوم الاثنين للتأكد من سبب الحادث.

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