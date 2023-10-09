أفغانستان: 20 قرية سويت بالأرض جراء الزلازل

قال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في كابول اليوم الاثنين، إن 20 قرية سويت بالأرض بسبب الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مضيفا أنه لايزال هناك أناس عالقين تحت الأنقاض في قريتين تتواصل فيهما عمليات الإنقاذ.



ووصل فريق من إيران المجاورة للمساعدة في عمليات الإنقاذ ، فيما استخدم السكان المحليون المجارف والفؤوس للبحث عن الضحايا.



وقالت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، إن نحو 2500 شخصا لقوا حتفهم في زلزال أمس الأول السبت، وأصيب عدة آلاف آخرين.



وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 1000 مساء أمس الأحد. ولم يتسن التحقق من صحة تلك الأرقام بشكل مستقل.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 11 ألف شخص أضيروا جراء هذه المأساة.



ووصف محمد رفيق شيرزاي، وهو طبيب ساعد في جهود الإنقاذ، زلزال اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "كان زلزالا شديدا للغاية". وقال إن "السكان لجأوا إلى الحدائق والمساحات المفتوحة والمتنزهات".



ووفقا للطبيب، أثر زلزال السبت المميت سلبا على الصحة العقلية للسكان. وأضاف أن "معظم المرضى يعانون من صدمات نفسية".



وأكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن هزتين ضربتا المنطقة اليوم الاثنين.