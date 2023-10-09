ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مصدر رسمي أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل، على الرغم من أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي قال إنه لن يتكهن بعدد البريطانيين أو مزدوجي الجنسية في المنطقة.



وأحجمت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.



ولدى سؤاله عن عدد المواطنين البريطانيين أو مزدوجي الجنسية الذين قتلوا أو فقدوا سواء في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال كليفرلي للصحفيين "إن طبيعة المواطنة الإسرائيلية تعني أن هناك عددا كبيرا من المواطنين البريطانيين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، وأن الكثير من هؤلاء قد اتخذوا موطنهم الدائم في إسرائيل، والعديد منهم سيخدمون مع القوات الإسرائيلية".



وأضاف "لذا ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نعطي أرقاما ولا أنوي التكهن".



وقتلت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) 800 إسرائيلي وأسرت عشرات آخرين في هجوم مفاجئ شنته يوم السبت، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وقالت أسرة رجل ولد في لندن وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي إنه توفي يوم السبت على حدود غزة. وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن أمس الأحد إن بريطانيا آخر في عداد المفقودين.