قفزت أسعار الذهب بنحو 55 جنيها في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، الإثنين، أولى تعاملات الأسبوع، ليرتفع سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 2240 جنيها، مقابل 2185 جنيها، في صباح التعاملات، وفقا للموقع الالكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 2560 جنيها، مقارنة بـ2497 جنيها، وعيار 18 مسجلا 1920 جنيها مقابل 1873 جنيها.

وكسب سعر الجنيه الذهب 440 جنيها ليصل سعره إلى 17920 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، أولى تعاملات الأسبوع، حيث أدت الأزمة الجيوسياسية في الأراضي الفلسطينية، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك، بحسب وكالات.

وصعد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.01% مسجلا 1851 دولارا للأوقية، كما قفزت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.05% لتسجل 1864 دولارا للأوقية.