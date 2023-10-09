الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 5 مرات في 40 دقيقة

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أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" التابعة لـ"مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني قصف دونيتسك خمس مرات بين الساعة 745 صباحا و825 صباحا اليوم الاثنين.

وقالت البعثة، في بيان: "تعرضت منطقتا كيروفسكي وكييفسكي بدونيتسك للهجوم. وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية سبعة عشر قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم." بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن الجيش الأوكراني شن هجومين على منطقة ياسينوفاتوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلق سبع قذائف.