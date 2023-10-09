وزير خارجية إيران: غارات إسرائيل على غزة تزيد الوضع تعقيدا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر في خضم الصراع بين حركة حماس وإسرائيل سيعقد الوضع ويضاعف من إمكانية اتساع نطاق الحرب.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين، أدلى عبداللهيان بهذه التصريحات في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، تبادل خلالها الدبلوماسيان وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التطورات الأخيرة في غرب آسيا لا سيما في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أمير عبداللهيان أن "استمرار هجمات النظام الإسرائيلي على قطاع غزة سيعقد الوضع ويزيد من إمكانية اتساع نطاق الحرب".

وأعاد عبداللهيان إلى الأذهان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرارات الأمم المتحدة ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات.

من جانبه، أشار سيارتو إلى أن الحوار والتفاعل هما الحل السليم لحل النزاعات الإقليمية، وأعلن أن المجر تريد دائما إقامة سلام وحماية الأرواح في مثل هذه الظروف.