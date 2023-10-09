اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حركة حماس الفلسطينية باستخدام المدنيين كـ "دروع بشرية".



وقال الجيش الإسرائيلي، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن حماس تقوم أيضا "بإخفاء البنية التحتية الإرهابية في المناطق المدنية" في قطاع غزة.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا، في قائمة "جرائم حرب حماس" التي نشرها على منصة التواصل الاجتماعي، أن حماس تشارك في "انتهاك حرمة جثث القتلى والتمثيل بها"، و"القتل العمد للمدنيين"، و"اختطاف المدنيين واحتجازهم كرهائن".



وشنت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، هجمات مفاجئة على إسرائيل صباح السبت الماضي.



وتقدم مسلحون فلسطينيون إلى داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجماعة الفلسطينية، آلاف الصواريخ على إسرائيل، التي ردت بشن هجمات مضادة.



وقالت إسرائيل إن حماس قتلت مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، واقتادتهم إلى قطاع غزة. وردا على ذلك، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية عدة أهداف تابعة لحماس.