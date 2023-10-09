هيئة المستشفيات التعليمية تشارك فى ورشة عمل مناظير الموجات الصوتية العالمية

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شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة AGEU بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، في أكبر حدث علمى في مجال مناظير الموجات الصوتية EUS Skyline workshop، والذي يبث حالات مناظير الموجات الصوتية التداخلية INTERNATIONAL EUS من ٢٢ دولة حول العالم.

يأتي ذلك إطار توجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومؤسس وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بضرورة دعم هذا المجال الحيوي وتسخير كل الإمكانيات لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة وتطبيق أحدث المعايير العالمية وآخر ما توصل إليه العلم الحديث لخدمة المريض المصري.

وقام الدكتور حسين عكاشه أستاذ الأمراض الباطنة بالقصر العيني، و الرائد في مجال مناظير الموجات الصوتية في مصر والعالم، بعمل حالة كي لورم الغدد العصبية Pancreatic NET، كما قام الفريق الطبى بالوحدة بعمل حالتين مماثلتين.

وأقيمت ورشة العمل تحت إشراف الدكتور هاني إمبابي مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي والدكتور محمد شعبان رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وشارك الفريق الطبي لمناظير الموجات الصوتيه بالمستشفى: د. محمد شريف ود. معاذ الشاعر ود. محمد زكريا ود. هشام الوكيل ود. أحمد هيبه ود.مصطفى شحاتة، وباقي الطاقم الطبي في الوحدة في هذا الحدث الرائع.