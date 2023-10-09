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الاتحاد الإنجليزي يتجاهل مشادة هالاند مع جهاز أرسنال

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:49 م

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد يتخذ قرارًا جديدًا بسبب ما حدث من ثنائي مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند وكايل ووكر، بعد مباراة الأمس ضد أرسنال.

وخسر مانشستر سيتي من أرسنال بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وبعد المباراة، تداخل هالاند وكايل ووكر في مشادة قوية مع مدرب الركلات الثابتة في آرسنال، واحتدمت الأمور بين الأطراف، قبل أن تتدخل عناصر من أمن الملعب، واتجه ووكر وهالاند بعد ذلك إلى النفق.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «بي بي سي» العالمية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

وأوضحت أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي يرون أن الأمر قد حُل سريعًا، ومن ثم لا توجد حاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق في الحادث.


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