مستشار الرئيس الفلسطيني: حديث الرئيس السيسي وأبو مازن تناول تحديد احتياجات قطاع غزة

كشف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، عن احتياجات قطاع غزة الإنسانية، مؤكدا أن كل الطرق والمنافذ للقطاع مغلقة، إلا معبر رفح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن حديث الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني أبو مازن تناول تحديد احتياجات القطاع، والمتمثلة في المستلزمات الطبية والأدوية، والوقود لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع كامل للتيار الكهربائي، بفعل قوات الاحتلال ولا يوجد سوى محطة واحدة والتي تغطي ربع احتياجات القطاع.

وأعرب عن أمل الفلسطينيين بأن تكون هناك قرارات أكثر فاعلية، تتخذ خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مطالبا بأن يكون كل الاهتمام منصبا على وقف الاعتداء والعدوان، وإعادة الاعتبار للقضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال، دون ذلك لن يكون هناك استقرار وستسمر هذه الدوامة.

ولفت إلى أن الحل الأهم بالوقت الحالي، هو وقف المذبحة حقنا للدماء وحماية أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص قطاع غزة، مشددا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعني استمرار حالة التوتر والعنف في المنطقة وغياب الاستقرار.

ونوه بأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن، يقود حراكا دبلوماسيا؛ لإنهاء العدوان، وحتى يعي العالم بأن الاحتلال هو السبب في مأساة المنطقة وليست المقاومة الفلسطينية، مضيفا: «إذا كانت تتوهم إسرائيل أن بوسعها فعل كل شيء دون رد فعل فلسطيني فهي واهمة فهو حق مشروع ومقدس».