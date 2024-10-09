 17 أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية لتخريج طلاب برامج شباب الصفوة الأفارقة - بوابة الشروق
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17 أكتوبر.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية لتخريج طلاب برامج شباب الصفوة الأفارقة

هدى الساعاتي:
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 11:31 ص

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثانية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "شباب الصفوة الأفارقة"، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حيث يتخرج حوالي 300 طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، يمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القُمُر وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

تهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجَّهة إلى الطلاب الأفارقة إلى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين، عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية، وتسخير إمكانياتها لدعم وبناء قدراتهم، تأكيدا على دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.


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