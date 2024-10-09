الحكومة الألمانية تقر إجراءات جديدة لتقليص البيروقراطية

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أقرت الحكومة الألمانية عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية، وهي معضلة أعاقت عمل السلطات الألمانية طوال لسنوات.

وأفادت مصادر حكومية أنه سيكون في مقدور مستشاري الضرائب، على سبيل المثال، إصدار فواتيرهم رقميا، وفقا للتعديلات التنظيمية الـ32 التي أقرتها الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أيضا إجراء تيسيرات في نظام التجارة الخارجية والمدفوعات، بما في ذلك رفع حدود الإفصاح عن المعاملات الرأسمالية ومعاملات المدفوعات.

ويتوقع أن تؤدي هذن التغييرات إلى تسهيل شروط الإفصاح بالنسبة للشركات.

وهناك أيضا خطط لتقليص شروط الإفصاح وفقا للقانون التجاري.

وإجمالا، تتوقع الحكومة الاتحادية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص العبء البيروقراطي على الاقتصاد بحوالي 420 مليون يورو (460 مليون دولار) سنويا.

وتشكل هذه الإجراءات الجديدة جزءا من حزمة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وافقت عليها الحكومة الألمانية في أغسطس 2023.