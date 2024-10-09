دمشق تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل

أعربت سوريا عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على دمشق الذي أودى بحياة 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن الاستمرار في "نهجها الإجرامي".



وقال وزارة الخارجية السورية في بيان: "إمعانا في انتهاكاته للقانون الدولي، وإصرارا منه على توسيع دائرة عدوانه الوحشي بحق دول المنطقة وشعوبها، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من جهة الجولان السوري المحتل على أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان ما أدى في حصيلة أولية لارتقاء 7 شهداء من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة".



وأضافت: "تدين سوريا بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين العزل والتي تشكل امتدادا لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي القائم على نشر القتل وسفك دماء الأبرياء وإشاعة الدمار والفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة سيكون لها عواقب كارثية".

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.