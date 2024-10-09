استشهاد 5 من رجال الدفاع المدني اللبناني بغارة إسرائيلية على بلدة ديردغيا

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارة على بلدة ديردغيا، استهدفت صالون كنيسة البلدة ومركز الدفاع المدني.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارة التي استهدفت البلدة الواقعة جنوب لبنان، أدت إلى «ارتقاء خمسة شهداء من الدفاع المدني اللبناني».

ويستمر التوتر السائد حاليا بين لبنان وإسرائيل، التي نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال لكبار قادة حزب الله، وبدأت عمليات برية في الجنوب قبل أن توسع نطاقها هذا الأسبوع.

وتقول إسرائيل إن قوات ما يصل إلى أربع فرق، تنفذ عمليات داخل لبنان منذ أول إعلان عن عملية برية في الأول من أكتوبر، لكنها لم تؤكد أنها أقامت وجودا دائما لتلك القوات هناك.

من جهته، يؤكد حزب الله اشتباكه مع قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية في معارك شملت نيران مدفعية وصواريخ، قائلًا إنه تمكن من صد القوات ومنعها من السيطرة على مناطق في لبنان.

وأثار التصعيد في لبنان والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام على قطاع غزة، المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما يجر إيران، وكذلك الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل.



