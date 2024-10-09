السلطات الأمريكية تطلب من سكان فلوريدا إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار ميلتون

وجهت السلطات الأمريكية رسالة واضحة إلى سكان ولاية فلوريدا، دعت فيها 6 ملايين شخص إلى إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار ميلتون.

وناشد الرئيس جو بايدن، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ومسؤولو الطوارئ المحليين وخبراء الأرصاد الجوية في التلفزيون والأحباء الذين يشعرون بالقلق من بعيد، أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة للخطر في ولاية الشمس المشرقة، بالإخلاء. ويعيش نحو 6 ملايين شخص في المقاطعات التي صدرت لها أوامر إخلاء إلزامية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال ديسانتيس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا يزال الوقت لديكم للإخلاء إذا كنتم في منطقة طلب منها الإخلاء".

وأشار إلى أن "أفضل خيار هو التوجه إلى ملجأ في مقاطعتكم، خاصة في ظل تدهور الظروف الجوية". وقال إن الموجودين في الملاجئ بالولاية بلغ عددهم 31 ألف شخص، من السعة الإجمالية التي تبلغ 200 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يصل ميلتون، وهو عاصفة من الفئة الرابعة تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 145 ميلا (233 كيلومترا) في الساعة، حتى الساعة الـ11صباحا بالتوقيت المحلي، إلى اليابسة خلال الليل على ساحل الخليج الأوسط بالولاية ثم سيشق طريقا سريعا ومدمرا إلى المحيط الأطلسي.

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن الرياح المصاحبة لميلتون تهدد بهدم المنازل، مما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن عبر بعض أسرع المقاطعات نموا في الولاية.

ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيط في خليج تامبا بما يصل إلى 15 قدما، مما سيؤدي إلى غمر مدن وبلدات بالفيضانات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في تحذير أصدره في وقت سابق إن الإعصار سيتسبب أيضا في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة.

ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف.