مر عام على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" على جنوب إسرائيل وأشعلت شرارة حرب ضارية ومدمرة بين الحركة والجيش الإسرائيلي والتي تستمر نيرانها وتتسع رقعتها في المنطقة.



ومع دخول الحرب عامها الثاني يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي وهجماته البرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع.



وأوقعت الحرب المتواصلة منذ 366 يوما خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.

وخلفت الحرب المدمرة على كل الأصعدة قرابة 42 ألف شهيد وأكثر من 97 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع أدى خلال عام إلى مقتل 6% من إجمالي سكان القطاع أو إصابتهم.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تضرر وتدمير 60 في المائة من المباني، حيث تجاوز عدد المباني المتضررة الـ 120 ألف بناية فيما تضررت أو دمرت أكثر من 215 ألف وحدة سكنية.

أما نسبة الطرق الرئيسية المتضررة أو المدمرة فقد تجاوز 92 في المائة.

كما طال الدمار المستشفيات والمدارس والمعاهد والمساجد والكنائس وغيرها من المباني والمنشآت.

ووثقت صور التقطتها الأقمار الصناعية الدمار الهائل الذي خلفته القوات الإسرائيلية في حربها على القطاع المنكوب.