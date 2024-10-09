ثقافة المنيا تنظم احتفالية أكتوبر بقاعة الاجتماعات بجهاز المنيا الجديدة

أفادت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد انتصار للمصريين، بل كانت درسًا للأجيال القادمة والعالم بأسره بأن مصر لا تهاب الموت. وانتصار أكتوبر كان ميلادًا جديدًا لمصر والشعب المصري، حيث وجهت تحية تقدير واحترام لكل شهداء الوطن، مؤكدة أننا بالقوة الناعمة نستطيع مواكبة التطور والتقدم، وأن نرفع من وعي الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية ثقافة المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي أقيمت في قاعة الاجتماعات بجهاز مدينة المنيا الجديدة، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه كلمة المهندس بهاء مينا، نائب رئيس الجهاز، الذي تحدث عن ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أنها ستظل ملحمة خالدة ورمزًا لصمود الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة. وأكد أن حرب أكتوبر ستظل علامة بارزة في التاريخ، فقد كانت نقطة تحول تاريخية تجسدت فيها قيم التضحية والشجاعة.

ثم تم عرض غنائي لفرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية.